‘Biz büyük bir aileyiz’

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, protokol üyeleri ve vatandaşlar, Yozgat Lisesi önünden başlayarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Cumhuriyet Meydanı'nda açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli sosyal çalışmacı Zehra Nur Zaimoğlu, Yozgat'ta 2022 Haziran ayı itibariyle koruyucu aile sayısının 32 olduğunu, bu hizmetten 45 çocuğun faydalandığını söyledi.

Zaimoğlu, "Koruyucu Aile Günü" etkinlikleri bu konuya dikkat çekildiğini ifade ederek, "Bütün çocuklarımızın güven içinde, mutlu bir şekilde hayatını sürdürebileceği ailelere kavuşmaları ümidi ve gayretiyle 30 Haziran Koruyucu Aile Günü’nü kutluyor, koruyucu ailelerimize ve çocuklarımıza sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyoruz." dedi.

Konuşmanın arından halk oyunu ekibi gösteri sundu.

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