“Biz büyük bir aileyiz”

Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, okul idarecileri, öğretmenler ve veliler katıldı.

Velilerden gelen taleplerin dinlendiği toplantıda, eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütülmesinde ve alınan kararların uygulanmasında yapılan çalışmalar görüşüldü.

“Her şey geleceğimiz olan sevgili öğrencilerimiz için” diyen İlçe Milli eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “Kadışehri Şehit Bünyamin Duymaz İlkokulumuzda düzenlenen Okul-Aile Birliği toplantısına katıldık. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütülmesinde ve alınan kararların uygulanmasında eş güdümü sağlamak için katıldığımız toplantıda velilerimizden gelen talepleri yerinde dinleme fırsatı bulduk. Alınan kararların öğrencilerimize ve velilerimize faydalı olmasını diliyor, aydınlık yarınlarımız için çalışan okul idarecilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Her şey geleceğimiz olan sevgili öğrencilerimiz için.” dedi.

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