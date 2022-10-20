“Biz büyük bir aileyiz”

Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, okul idarecileri, öğretmenler ve veliler katıldı.

Toplantıda katılımlarından dolayı herkese teşekkür eden Aksoy, “Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütülmesinde ve alınan kararların uygulanmasında eş güdümü sağlamak için katıldığımız toplantıda velilerimizden gelen talepleri yerinde dinleme fırsatı bulduk. Alınan kararların öğrencilerimize ve velilerimize faydalı olmasını diliyor, aydınlık yarınlarımız için çalışan okul idarecilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

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