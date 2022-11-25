Bitmeyecek mücadele

Kaymakam Muharrem Coşgun başkanlığında gerçekleşen toplantıya Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz,

İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Müftüsü, ilçe SYDV müdürü ve diğer kurum temsilcileri katıldı.

Yapılan toplantı ile ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Yılmaz, “Maalesef her geçen gün artarak devam eden şiddet olaylarının büyük bir bölümüne maruz bırakılan kadınların yaşamış oldukları sorunlarının çözüme kavuşturulması ve yaşanılan şiddet olaylarının önlenebilmesi adına, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Değerlendirme Toplantısını İlçe Kaymakamımız Sayın Muharrem Coşgun başkanlığında, İlçe Jandarma Komutanımız, İlçe Emniyet Müdürümüz, İlçe Müftümüz, ilçe SYDV müdürümüz ve diğer kurum temsilcilerinin de katılımıyla gerçekleştirdik.

Temennimiz o dur ki!

Yaşanılan her türlü şiddet olayının yerini, saygı ve sevgiye bıraktığı hoşgörü ve tevazu ile inşa edilmiş bir toplumda milletçe yaşayabilmektir.” dedi.

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