Bisiklet turu

Vatandaşların düzenli fiziksel aktivite alışkanlığına özendirilmesi, Ülkede spor bilinci ve kültürünün oluşturulması bu konuda daha bilinçli bir toplum yapısı elde etmek amacı ile 03-09 Ekim tarihleri arası Amatör Spor Haftası olarak kutlanmaktadır.

Düzenlenen programa Kaymakam Recep Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ömer Aynalı, Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Akınol ve öğrenciler katılım sağladı. »Haber Merkezi

