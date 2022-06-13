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Birliktelik yemeği

Yozgat Valisi Ziya Polat, Merkeze bağlı Pembecik Köyü'nü ziyaret etti.

13 Haziran 2022 Pazartesi 00:37
Birliktelik yemeği

Vali Polat, Pembecik Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen birliktelik yemeğine katıldı. Ardından köy halkı ile bir araya gelen Polat, vatandaşların sorunlarını dinleyip taleplerini aldı. Polat daha sonra köyde incelemelerde bulundu.
Haber Merkezi

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Birliktelik Yemeği
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