'Birlikte yürüyeceğiz'

Ziyarette Boğazlıyan için yapılan çalışmlar konuşuldu. Boğazlıyan’ın en büyük projelerinden biri olan Fuat Organize Sanayinin iş ve aş umudu olacağını belirten İlçe Başkanı Demiroğlu, “ İnşallah bölgemizin iş ve aş umudu olacak. Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi’nin kuruluşunu, ilçeye kazandırdığı sosyal, kültürel ve ekonomik yatırımlarla hem ilçenin istihdamını, hem de çehresini değiştirecek. MHP İlçe Teşkilatı olarak yapmış olduğunuz çalışmalarınızdan dolayı takdir ediyor ve destekliyoruz. Yapılan çalışmalar Boğazlıyan’ımıza hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Gökhan Coşar, MHP İlçe Başkanı Selahattin Demiroğlu ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Biz birlikte yol arkadaşı dava arkadaşıyız. Milliyetçi Hareket Partisi ve hükümetimizin birlikte hareket ediyoruz. Aynı pencereden aynı manzaraya bakıp aynı hedeflere yürümek için birlikte yol arkadaşı olduğumuz ve bundan da çok mutluluk duyuyorum. Bu değerli ziyaretiniz bizim için çok önemli. Hem hükümet bazında da birlikteyiz, yerel yönetimde de siz kardeşlerimizle omuz omuza birlikte istişare ederek yerelde de kararları ortaklaşa, ortak aklı tesis ederek almak için biz her zaman hazırız. Boğazlıyan’ımız için bir arada ne yapılması gerekiyorsa birlikte olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

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