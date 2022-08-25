‘Birlikte yönetelim’

Cep telefonları içerisinde bulunan App Store ve Google Play platformları üzerinden ücretsiz olarak indirilen ‘Mobil Demokrasi Türkiye’ uygulaması ile tüm Boğazlıyanlı vatandaşlar; şehre dair en güncel haberlere, etkinlik bilgilerine, nöbetçi eczaneler, anlık elektrik ve su kesintileri, meteoroloji tarafından yapılan uyarı ve bilgilendirmelere, anketlere anında ulaşabilecekler.

İçerisinde bulunan dinamik panel sistemi, akıllı mücavir alan sistemi ve şikayet butonu ile tüm vatandaşlara Boğazlıyan Belediyesi’ne cep telefonları üzerinden anında ulaşma imkanı sağlayan Mobil Demokrasi Türkiye uygulaması; Boğazlıyan Belediyesi ile vatandaşlar arasında anlık haberleşmeyi sağlayan bir köprü olacak. Tüm vatandaşlar App Store ve Google Play platformları üzerinden ücretsiz olarak indirilen Mobil Demokrasi Uygulamasının konum bilgileri ve kamera erişimlerine izin vermeleri halinde anlık olarak şehre dair tüm şikayetlerini belediyeye fotoğraf çekerek ve şikayetin bulunduğu lokasyonu harita üzerinde işaretleyerek iletebilecekler. Boğazlıyan Belediyesi tarafından ortak bilgi sisteminde toplanacak tüm şikayetler ilgili müdürlüklere online olarak iletilerek anında çözüme kavuşturulacak.

‘HER SAAT BİZLERE ULAŞABİLİRSİNİZ’

Mobil Demokrasi Türkiye uygulaması sayesinde çalışmaları ortak akılla yön vermeye devam edeceklerini belirten Belediye Başkanı Gökhan Coşar, “Günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen cep telefonları ile bizlere anlık olarak ulaşmalarını sağlamak amacıyla Mobil Demokrasi Türkiye uygulamasını hayata geçiriyoruz. İlçemize dair en güncel haberleri, etkinlik bilgilerini, anlık gelişmeleri takip etmeye olanak sunan Mobil Demokrasi uygulaması üzerinden tüm hemşehrilerimizin şikayetlerini cevaplandırmaya ve çözüme kavuşturmaya çalışacağız. Cep telefonlarınıza anında indirebileceğiniz Mobil Demokrasi Türkiye uygulaması sayesinde çalışmalarımıza ortak akılla yön vermeye devam ediyoruz. Talep ve önerilerinizi çek-gönder ile günün her saatinde bizlere ulaştırabilirsiniz” dedi.

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