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“Birlikte güzelleştireceğiz”

Belediye Başkanı Celal Köse, devam eden çalışmaları yerinde incelemeye devam ediyor.

17 Ekim 2022 Pazartesi 02:11
“Birlikte güzelleştireceğiz”

Büyük Cami Çevre Düzenleme Çalışmaları, Sanayi Kavşağı Bütünleyici Yanyol ve Hal, İş ve Yaşam Merkezi Projesi kapsamında devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Köse, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Köse konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kadim şehrimiz Yozgat için çalışmalarımızı canla başla sürdürüyoruz. Ekiplerimiz gün boyu çalışmalarına aralıksız devam ediyor bizlerde çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi alıyoruz. Ayrıca hemşehrilerimizle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunup şehrimizi birlikte yönetiyoruz. Yozgat’ımıza ve hemşehrilerimize daha iti hizmet etmek için çalışmaya devam edeceğiz. Şehrimizi birlikte güzelleştireceğiz.” dedi. »Haber Merkezi 

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Birlikte Güzelleştireceğiz
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