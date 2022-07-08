“Birlikte Başladık”

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte ilçe halkına hijyenik bir ortamda hizmet vermeye başladığını ifade eden Başkan Yılmaz, şu ifadelerde bulundu: “Sürdürmüş olduğumuz çalışmalarımız neticesinde bedelsiz olarak belediyemize kazandırmış olduğumuz 15 dönümlük arsa üzerine, hiçbir kredi kullanmadan tamamen kendi finansal kaynaklarımız ve belediye personellerimizin gayretli çalışmalarıyla tamamladığımız mezbahane ve kasaplık hayvan satış merkezimizin inşaat çalışması tamamlanmıştır. Bunu yanı sıra Kesimhane Merkezi Kurban Bayramı öncesinde Yerköy, Çiçekdağı ve Köselilerin hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

Kurban Bayramı sonrasında Projenin devamı olan ‘Canlı Hayvan Satış Merkezi’ bölümünü de tamamlayarak tüm ilçe halkının hizmetine sunacaklarını ifade eden Yılmaz, yeni mezbahane ve kasaplık hayvan satış merkezi projesinin ilçeye kazandırılması için gayret gösteren ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarına ve personeline teşekkür etti.

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