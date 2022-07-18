Birlik ve beraberlik çağrısı

Yozgat’ta da reklam panolarına asılan afiş çalışmaları Türkiye’ye yönelik saldırılar ve milletçe içinde bulunulan risklere dikkat çekiyor.

Genel Merkez tarafından 81 ilde uygulanan ‘Çağrım Sana’ çalışmalarının Yozgat’ta da başlatıldığını belirten MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu,” Genel Merkezimiz tarafından yapılana çalışmalara Yozgat teşkilatı olarak bizlerde destek sağlayarak Yozgat’ta ki reklam panolarına afişlerimizi astık Asmış olduğumuz afişlerimizde Türkiye’ye yönelik saldırılar ve milletçe içinde bulunulan risklere dikkat çekiyoruz. Afişlerimizde ‘Çağrım sana, kulak ver...

Bin yıllardır tarih sahnesinde türlü oyunlarla mücadele eden kutlu milletin ferdisin.

Ana yurdundan bu yana, iyi ve kötü günlerinde birlik olduğunda kazandın, bölündüğünde kaybettin.

Gün geldi yurt edinmek için, gün geldi edindiğin yurdu korumak için can verdin, kan döktün.

Gün geldi dünyanın en büyük imparatorluklarından birini kurdun, gün geldi neslinin devamı için Anadolu’da Kurtuluş Savaşı verdin.

Hep mücadele ettin, hiç yılmadın, hiç bozulmadın. Onurundan, gururundan, bağımsızlığından hiç ödün vermedin.

Varlığı bildin, yokluğu gördün. Yapılmazı yaptın, imkansızı başardın. Çünkü sen, büyük Türk Milleti'nin bir ferdisin.

Kendimizi farklı tanımlayabilir, hayata, ekonomiye, siyasete farklı pencerelerden bakıyor olabiliriz.

Ancak ortak noktamız var biliyorum. Vatan... Bağımsızlık...

Şimdi çağrım sana. Gel hep birlikte, tam bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye'yi 2023'e taşıyalım. Dosta ve düşmana Türk Milleti'nin bir ve beraber olduğunda neler yapabileceğini bir kez daha gösterelim. Atatürkçü, demokrat, ülkücü, milliyetçi mütedeyyin ne dersen de, kendini nasıl tanımlarsan tanımla, hangi görüş ve fikirden olursan ol önce ülkem ve milletim diyorsan çağrım sana.” ifadeleri yer alıyor” dedi.

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