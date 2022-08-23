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Birlik olduk başardık

Çayıralan ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Satılmış Batur, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonucu hakkında değerlendirme yaptı. 2021 yılı Ağustos ayında göreve başladığını ifade eden Batur, göreve geldiği günden itibaren öğrencilerin hangi bölümde başarılı olduğunu tespit edip o yöne doğru yöneldiklerini belirtti. 

23 Ağustos 2022 Salı 02:11
Birlik olduk başardık

İlçede eğitim gören öğrencilerin yabancı dil ve sözel bölümünde daha başarılı olduklarını dile getiren Batur, “2021 Yılı Ağustos ayında göreve başladığımızda ilçemizde bulunan liselere başlayan öğrencilerin LGS sonucunda sınavla öğrenci alan bir liseye yerleşemeyen öğrencilerden oluştuğu, bu durumun öğrencilerde ve öğretmenlerde olumsuz bir hava oluşturduğunu ve başarıyı olumsuz şekilde etkilediğini tespit ettik. Geçmiş yılların yerleştirmelerine baktığımızda (2020 yılında 4 yıllık fakülte kazanan 4 öğrenci 2 yıllık yüksekokul kazanan 5 öğrenci, 2021 yerleştirme sonuçlarıda 4 yıllık fakülte kazanan 1 öğrenci 2 yıllık yüksekokul kazanan 9 öğrenci şeklindedir) bu durumun sonuçlara olumsuz bir şekilde yansıdığı görülmektedir. Öğrencilerimizin özellikle sayısal alanda yeterli başarıya sahip olmadıklarını gördük. Yönetici, öğretmen, veli ve öğrencilerin görüşleri alınarak dil ve sözel alanda başarılı olabileceğimiz konusunda hemfikir olduk. Bu doğrultuda ekip ruhu ile çalışarak yıl boyunca yoğun bir çalışma süreci yaşadık. Netice itibariyle 2022 ilk yerleştirme sonuçlarına göre; 4 yıllık fakülte kazanan öğrenci sayısı 13, 2 yıllık yüksekokul kazanan öğrenci sayısı 12, toplamda 25 öğrenci olarak gerçekleşti. Öngörümüzün ve ekip ruhu ile planlı çalışmamızın meyvelerini aldık. Bu başarı olumlu bir hava oluşturacak ve başarı çıtasını daha da yükseltecektir. Bu başarıda emeği olan yöneticilerimizi, öğretmenlerimizi, velilerimizi ve öğrencilerimizi gönülden kutluyorum” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi 
 

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