Birlik etkinliği

Merkez Ortaokulu tarafından her sene düzenlenerek geleneksel hale gelen aşure günü bu senede gerçekleştirildi. Öğretmen, öğrenci, veli ve okul aile birliği üyeleri tarafından bin 600 öğrenciye aşure dağıtıldı.

5. Geleneksel Aşure Günü programına İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, İl Müftüsü Ali Gülden, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ve İl Müftüsü Ali Gülden tarafından öğrenciler aşure ikramında bulunuldu.

‘5’İNCİSİNİ DÜZENLEDİK’

Her sene düzenli olarak aşure günü programı düzenlediklerini dile getiren Merkez Ortaokulu Müdürü Fatih Bilir, “Mevlid Kandil, Peygamber Efendimizin doğum günü vesilesiyle Merkez Ortaokulu olarak aşure günü etkinliğimizim 5’incisini düzenledik. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimizin katkıları ile hazırlamış olduğumuz bu program inşallah aşurenin birlik ve beraberliğimizin temsili ve örneği olarak güzel bir örnek temsil edeceğini düşünüyorum ve hepinize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

‘PROGRAMLAR FIRSATA DÖNÜŞÜYOR’

İl Müftüsü Ali Gülden ise yapmış olduğu konuşmada, “Camiler ve Din Görevlileri haftası arkasından Cuma günü ile Mevlid-i Nebi haftasına girdik. Mevid-i Nebi haftası devam ediyor. Biz il müftülüğü olarak icra ettiğimiz halkımızın geneline, hanımlara yönelik programlar düzenledik. Bu programda da üç okulumuzun birleşimiyle oluşan bir mekân da Hz. Peygamberi (sav) anma, çocukların şuur gelirlerinde Hz. Peygambere (sav) dönük bir bilinç oluşturma adına bir aşure etkinliği tertipleniyor ve o çerçeve de bir araya geldik. Hakikaten yavrularımız cıvıl cıvıl. Bu tür şeyler aramızdaki hem yavrularımızın bir bir arasındaki kaynaşmaya hem bizim kurumlar arası iletişimimize aynı zamanda da bir vesile ile Hz Peygamberin (sav) ve onun bize getirdiği mesajların anlaşılması adına bir fırsata dönüşüyor. Bu etkinliği düzenleyen okul idarecilerimize, onları koordine eden il Milli Eğitim Müdürlüğümüze ben teşekkür ediyorum. Hz. Peygamberin (sav) anlaşılması adına atılacak her adımın, her yaştaki insanımız için bir fayda, toplumsal huzur, birlik ve dirliğimiz için de bir katkı olacağına inanıyor ve teşekkür ediyorum” dedi.

‘ÖNEMLİ BİR ETKİNLİK’

Okul ikliminin daha güzel hale gelmesi için oldukça önemli bir etkinlik olduğunun altını çizen Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, “Merkez Ortaokulumuzun velileri, yöneticileri, öğretmen arkadaşlar ve sevgili öğrencilerimizin müşterek olarak hazırladıkları bir aşure ikramında birlikteyiz. Bundan dolayı tüm velilerimize, yönetici arkadaşlarımıza, öğretmen arkadaşlarımıza ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Okul, aile ve bu anlamda çevre ile olan iş birliği açısından çok önemsediğimiz bir durum. Tüm paydaşlarımızın bir araya gelmeleri kaynaşmaları ve bu bağlamda okul kültürünün gelişmesi, okul ikliminin daha güzel hale gelmesi için oldukça önemli bir etkinlik. Geçmiş yıllarda da aynı şekilde de yapıldığı için geleneksel hale geldi ve bu kapsamda öğrencilerimizin böyle bir havayı teneffüs etmeleri bizim geleneksel olarak aşure gününde iştirak etmeleri her açıdan önemsediğimiz bir durum. Okullarımızda bu nevi etkinliklerin yapılması her zaman için bir vizyon gelişimine de katkı sağlayan ve bu kapsamda eşgüdüm içerisinde birlikte hareket etmeği oldukça ileri düzeye çıkaran etkinlikler hedeflediğimiz çalışmalar kapsamında değerlendirdiğimiz bir durum bu nedenle tüm emeği geçen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. »Selma Şahin