‘Birlik beraberliğin günü’

İl Başkanı Aydoğmuş mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Darbeler ülke tarihinde kara bir leke olarak yerini almıştır.

Her darbe milli birlik ve bekamızı sağlamlaştırmış, milletimizi tek yürek haline getirmiştir. İşte 15 Temmuz günü yaşana darbe girişimi siyasal düzeni ortadan kaldırmak, demokrasiyi yok etmek için yapılan hain darbe kalkışmasıdır. Bu kalkışma sonrası milletimiz galip gelmiş, milli birlik ve beraberliğimiz, Siyaset ötesi birlikteliğin tezahürü olarak tarihe not düşmüştür.

15 Temmuz siyaset yapma günü değil birlik beraberliğin günüdür.

Her ne olursa olsun, Ortak paydamız Üzerinde kardeşçe yaşadığımız Vatanımız ve Büyük Türk Milletimizdir.

Ayrıca Şunu da unutmayalım,

15 Temmuz direnişi bir görüşün düşüncenin ve bir kişinin değil, dili dini rengi ne olursa olsun vatanını milletini seven Büyük Türk Milletimizin top yekûn direnişidir. Bunu da böyle bilmek gerekmektedir.

Demokrasiyi ortadan kaldırmak isteyen darbeleri, terör örgütlerini, terörist faaliyetleri, vatana göz diken hainleri, içeride ve dışarda FETÖ Terör örgütünü besleyen kim varsa hepsini şiddetle kınıyorum.

Darbeye karşı duran, tanklara göğüs geren, milletimizi tek yumruk haline getiren Yüce Rabbime hamd ediyorum.

Şunu da belirtmek istiyorum; 15 Temmuz şehitleri ve gazileri için toplana paranın şehitlerimize ve gazilerimize dağıtılmayarak hala faizde bekletilmesine anlam veremediğimi söylemek istiyorum.

Ayrıca gazilerimizin aldığı gazi aylıklarının kesildiğini öğrendim. Gazi aylığı asla kesilemez.

Gerekçe ne olursa olsun gazi aylığı gazilerimizin nişanıdır. Kesilen gazi aylıklarının da gazilerimize bağlanması gerektiğini buradan belirtmek istiyorum. Bu hatadan dönülmesini temenni ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerde vatanı uğruna şehit olan 15 Temmuz şehitlerimiz ile tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum.

Ruhları şâd mekânları cennet olsun diyorum.”

»Haber Merkezi