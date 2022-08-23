Muharrem ayı dolayısıyla Anadolu Güç Birliği Konfederasyonu ve Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonu tarafından Birlik Aşı Aşure günü düzenlendi. Düzenlenen programa CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ankara Milletvekili Levent Gök, Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, il ve ilçe yöneticileri katıldı. Keven, “YDDF Genel Başkanı Mesut İbiş'e, Konfederasyon bileşenlerine ve emeği geçen tüm canlara teşekkür ederim. Hak kabul etsin” dedi.

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