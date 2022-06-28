‘Birliğimiz daim olsun’

24 Haziran Yozgat’ta başlayan toplantılar Akdağmadeni ilçesinde son buldu. Akdağmadeni’nde gerçekleştirilen toplantıda Belediye Başkanı Nezih Yalçın birlik beraberlik mesajı verdi.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen toplantıya MHP Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, MYK Üyesi Sezer Yozgat, Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay, İlçe Başkanları, sendika başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda davetli katılım sağladı.

Programda birlik ve beraberlik mesajı veren Başkan Yalçın, “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin dediği gibi ‘Önce devletim ve milletim, sonra partim ve ben’ anlayışıyla proje üretip gerçekleştirmeye, vatandaşlarımızın yanında olmaya, geleceğe daha güçlü bir Türkiye hazırlamak için yorulmadan dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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