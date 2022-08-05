‘Birliğimiz daim olsun’

Vatandaşların istek ve taleplerini dinleyen Başkan Köse, vatandaşlar ile sohbet etti. Her zaman vatandaşların yanında olduğunu dile getiren Köse, “Hemşehrilerimizle buluşuyor, gönül köprüleri kuruyoruz.

Yüce Rabbim birliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin” dedi. »Haber Merkezi