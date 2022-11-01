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Birinciler finale uğurlandı

Sarıkaya ilçesinde, TÜBİTAK 2204 B Ortaokullar proje yarışmasında bölge finalinde birinci seçilerek finale katılmaya hak kazanan öğrenciler Diyarbakır’da düzenlenecek olan final için uğurlandı.

01 Kasım 2022 Salı 02:11
Birinciler finale uğurlandı

“Toprağa Un Serdik Su Tasarrufu Elde Ettik” projeleriyle Biyoloji dalında bölge finalinde birinci seçilerek finale kalan Hisarbey Ortaokulu Fen ve Teknoloji Öğretmeni Saniye Erdem ve öğrencileri Merve Nur Aydoğan ile Gülsen Arslan’ı finalin gerçekleşeceği Diyarbakır iline uğurlandı.
Konu ile ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, “TÜBİTAK 2204 B Ortaokullar proje yarışmasında ‘Toprağa Un Serdik Su Tasarrufu Elde Ettik’ projeleriyle Biyoloji dalında bölge finalinde birinci seçilerek finale katılmaya hak kazanan Hisarbey Ortaokulu Fen ve Teknoloji Öğretmenimiz Saniye Erdem ve öğrencilerimiz Merve Nur Aydoğan ile Gülsen Arslan’ı finalin gerçekleşeceği Diyarbakır ilimize uğurladık. Beş gün sürecek yarışmada öğrencilerimize başarılar diliyoruz.” açıklamasında bulundu. 
»Haber Merkezi 

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Birinciler Finale Uğurlandı
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