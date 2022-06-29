Birinciler belli oldu

Bilal Şahin caminde gerçekleştirilen yarışmada din görevlileri, ezanı en güzel şekilde okuyabilmek, Hadisi Şerifi ezberleme ve etkili hutbe irad edebilmek için yarıştı. İl geneli yapılan yarışmada komisyon üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda, Hadisi Şerif ezberleme yarışmasında Aydıncık ilçesi Baydiğin Kasabası Büyük Camii Müezzin Kayyımı Veysel Akın, Ezanı Güzel Okumada Ahmet Yesevi Camii vekil İmam-Hatibi Samet Sabuncu, Etkili Hutbe Sunumunda ise Çalılı Köyü Camii İmam-Hatibi Ramazan Bal birinci oldu.

Komisyon üyeleri tarafından yarışmaya katılan hocalara çeşitli hediyeler takdim edilerek başarılarının devamı dileğinde bulunuldu.

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