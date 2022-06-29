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Birinciler belli oldu

Yozgat Müftülüğü tarafından, Diyanet İşleri Başkanlığınca 2022 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle din görevlileri arasında düzenlenen "Ezanı Güzel Okuma, Etkili Hutbe Sunumu ve Hadisi Şerifi Ezberleme Yarışması" gerçekleştirildi.

29 Haziran 2022 Çarşamba 02:11
Birinciler belli oldu

Bilal Şahin caminde gerçekleştirilen yarışmada din görevlileri, ezanı en güzel şekilde okuyabilmek, Hadisi Şerifi ezberleme ve etkili hutbe irad edebilmek için yarıştı. İl geneli yapılan yarışmada komisyon üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda, Hadisi Şerif ezberleme yarışmasında Aydıncık ilçesi Baydiğin Kasabası Büyük Camii Müezzin Kayyımı Veysel Akın, Ezanı Güzel Okumada Ahmet Yesevi Camii vekil İmam-Hatibi Samet Sabuncu, Etkili Hutbe Sunumunda ise Çalılı Köyü Camii İmam-Hatibi Ramazan Bal birinci oldu.
Komisyon üyeleri tarafından yarışmaya katılan hocalara çeşitli hediyeler takdim edilerek başarılarının devamı dileğinde bulunuldu.
»Haber Merkezi
 

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Birinciler Belli Oldu
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