Birinci Yozgat’tan

Yarışma kapsamda 1 ve 7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle Nevşehir Müftülüğü tarafından Aksaray, Kırşehir, Kayseri, Nevşehir, Sivas ve Yozgat İl birincilerinin katılımıyla ‘Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Bölge Yarışması Finali yapıldı.

‘Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Bölge Finali’ Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Fatih Okumuş başkanlığında, İl Müftü Vekili Selami Kurt, Nevşehir Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Sağlam, Acıgöl İlçe Müftüsü Vedat Tekin, Avanos İlçe Vaizi Fatih Çavdar ve Meslek Dersleri Öğretmeni Sinan Gündüz'den müteşekkil seçici kurul marifetiyle 09 Haziran 2022 Perşembe günü saat 13.30 'da Nevşehir merkez Kurşunlu Camii'nde gerçekleştirildi. İlgili Seçici Kurul tarafından illerinde yapılan yarışmalarında dereceye giren il birincilerinin katıldığı ve ‘Türkiye Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Finaline’ katılacak yarışmacının seçiminin yapıldığı yarışmada Akdağmadeni İlçesi Umutlu Kasabası Fatih Camii İmam-Hatibi Muhammed Ali Yazan birinci oldu. 3 Eylül tarihinde Yazan, Muş'ta yapılacak Türkiye Final yarışmasına katılmaya hak kazandı.

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