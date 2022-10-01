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Birinci sırada

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, 29 Eylül Dünya Kalp Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. 

01 Ekim 2022 Cumartesi 02:11
Birinci sırada

Kalp ve damar hastalıkları dünyadaki ölüm nedenleri arasında birinci sırada yer aldığını belirten Dr. Şahin, “Bu küresel sağlık sorununa dikkati çekmek ve kalp hastalıkları riskini azaltacak önlemler konusunda toplumumuzu bilgilendirmek amacıyla her yıl Eylül ayının son pazar günü ‘Dünya Kalp Günü’ olarak kutlanmaktadır. Kalp ve damar hastalıkları nedeniyle her yıl dünya genelinde 17,3 milyon kişi yaşamını kaybetmektedir ve 2030 yılında yılda yaklaşık 23 milyon kişinin ölümüne neden olması beklenmektedir. Ölümlerin yüzde 82’si düşük ve orta gelir düzeyli ülkelerde meydana gelmektedir. Kalp ve damar hastalıkları riski daha anne karnında başlamakta ve sağlıksız beslenme, hareketsizlik, tütün kullanımı gibi davranışsal risk faktörleri ile ilerleyen dönemde giderek artmaktadır. Dolayısıyla risk faktörleri ile mücadele edilerek çoğu kalp ve damar hastalıkları engellenebilir” dedi.
‘MUTLAKA YAPILMALI’
Daha sağlıklı bir hayat için yapılması gerekenlere değinen Şahin, “Hareket edin. Her yıl dünyada yaşanan ölümlerin yüzde 6’sı hareketsizlikten kaynaklanmaktadır. Obezite, diyabet ve fiziksel aktivite yetersizliği gibi risk faktörlerinin çocukluk çağında görülmeleri, erişkinlikte kalp hastalığı gelişme riskini büyük oranda artırmaktadır. Haftada 5 kez 30 dakika süreyle yapılan orta zorlukta aktiviteler, kalp hastalığı ve inme riskini azaltır. Fiziksel aktivite mutlaka egzersiz yapmayı gerektirmez. Size enerji harcatan tüm hareketler bu kapsama girer (ev işi-bahçe işi yapmak veya dans etmek gibi). Sağlıklı beslenin. Meyve ve sebzeler açısından zengin olan kalp sağlığı dostu bir beslenme şekli, kalp hastalığı ve inmeden korunmaya yardımcı olur. Günde en az 5 porsiyon meyve ve sebze tüketin. Yüksek miktarda doymuş yağ, trans yağ ve tuz alımı kalp krizi riskini artırır. Aşırı tuz tüketimi yüksek kan basıncına; fazla doymuş ve trans yağ alımı da damar tıkanıklığına neden olur. Bu sebeple fazla tuz içeren işlenmiş gıdalardan kaçının. Günlük toplam tuz alımını 5 gram ya da 1 tatlı kaşığı ile sınırlayın. Tütüne ‘hayır’ deyin ve pasif içicilikten kaçının. Tütün içen her iki kişiden biri, tütünle ilişkili hastalıklar nedeniyle ölmektedir. Günümüzde sigara içen çocukların ve gençlerin sayısı ne yazık ki giderek artmaktadır. Sigarayı bırakmak ve sigara dumanına pasif maruziyetten korunmak, kalp hastalığı ve inme riskini azaltır. Tütün içimini bıraktıktan sonra sadece iki yıl içinde bile koroner kalp hastalığı riski büyük ölçüde azalmakta ve 15 yıl sonra ise, hiç sigara kullanmamış bir insanın kardiyovasküler hastalıklar (KVH) risk seviyesine ulaşmaktadır. Kan değerlerinizi ve kilonuzu öğrenin. Düzenli sağlık kontrollerinden geçmek en az yukarıdaki adımlar kadar önemlidir. Kan basıncınızı düzenli olarak ölçtürün. Yüksek kan basıncı KVH için bir numaralı risk faktörüdür. Önceden hiçbir belirti vermemesi nedeniyle çoğu insan kan basıncının yüksek olduğundan habersizdir. Kan şekeri düzeyinizi ölçtürün. Yüksek kan şekeri düzeyi diyabetin belirtisi olabilir. Diyabet hastalarında görülen ölümlerin %60’ından KVH sorumludur. Bu nedenle tanı konmayan ve tedavi edilmeyen diyabet, kalp hastalığı ve inme riskini artırır. Alkol tüketiminizi sınırlayın. Aşırı alkol tüketimi, kan basıncınızın yükselmesine ve kilo almanıza neden olabilir. Stresten uzak durun. Bu sebeple kalp damar hastalıklarına neden olan risk faktörlerinin iyi bilinmesi, koruyucu önlemlerin alınıp toplum düzeyinde öğretilmesi ve uygulanması ile hastalık gelişiminin önlenmesi ve azaltılması toplum sağlığı açısından çok önemlidir” şeklinde konuştu. 
»Haber Merkezi

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