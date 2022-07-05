Birçok konu ele alındı

Milletvekili Başer kurulda yapmış oluğu konuşma da bir çok konuyu ele aldı. Başer konuşmasının ardından yaptığı açıklamada, “Türkiye Ege ve Doğu Akdeniz dahil olmak üzere tüm meselelerin çözümünde diyalog ve işbirliğinden yanadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Maraş'ın üzerinde tam yetki ve kontrole sahiptir. Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş, Avrupa güvenliği için olağanüstü sınamadır. Türkiye, Montrö sözleşmesini lafzına ve ruhuna uygun ve hassas bir şekilde uyguluyor. Bugün, çatışmalar Karadeniz'de daha fazla yayılmadıysa, bu Türkiye'nin izlediği sorumlu tutum sayesindedir. Savaşın bitmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hem Ukraynalı hem de Rus muhataplarıyla sık sık temas halindedir. Müzakere edilmiş adil ve kalıcı bir barış arzu ediyoruz. Taraflarca talep edildiği takdirde bu doğrultuda kolaylaştırıcı rolünü sürdüreceğimize vurgu yaptım” dedi.

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