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Bir zam daha!

Yozgat Belediyesi, Ekim Ayı Olağan Belediye Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Celal Köse başkanlığında yapıldı.

07 Ekim 2022 Cuma 02:11
Bir zam daha!

Merkezde belediye meclisinin aldığı karar sonrası şehir içi dolmuş ücreti vatandaşlar için 6 lira, öğrenci içinse 5,5 lira olarak belirlenip karara belirlendi.
Yozgat'ta en son 5 Mayıs tarihinde dolmuş ücretlerine gelen zammın ardından, 5 ay sonra tarifelere tekrar zam geldi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse başkanlığında, Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda toplu ulaşım zammı görüşülerek karara bağlandı. Kentteki dolmuş öğrenci ücreti 4.5 liradan 5.5 liraya, sivil yolcu ise 5 liradan 6 liraya yükseldi. Kartsız biniş ise 6 liradan 7 liraya yükseldi. 
»Haber Merkezi

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Bir Zam Daha
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