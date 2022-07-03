Bir yıl değerlendirildi

2 ayrı otumda gerçekleştirilen toplantının ilki İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin, ikincisi ise Merkez Okul Müdürlerinin katılımıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda Yozgat eğitimiyle ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda LGS ve YKS tercih süreci ve öğrenci yerleştirmeleri, tercih danışma komisyonları ve çalışma esasları, köy okullarının açılması ile ilgili planlamalar, okulların bakım ve onarımlarının yapılması ve yeni yapılacak yatırımlar görüşüldü. Görüşülen gündem maddelerinin yanı sıra çevre dostu 1.000 Okul Projesi, 10 bin Okul Projesi, YÖGEP ve süreç değerlendirilmesi, Okul Temelli Mesleki Gelişim Projesi, okul öncesi eğitim ve okullaşma oranları, hayat boyu öğrenme süreçleri, mesleki ve teknik eğitim kapsamında yapılacak çalışmalar, yerel ve ulusal projeler kapsamında yapılan çalışmalar, öğrenci disiplin olayları, son üç yılın istatistiki verileri, stratejik planlar ve hedeflerin gerçekleştirilme durumları konuları da görüşerek kararlar alındı.

Milli Eğitim Müdürlüğü idarecileri, ilçe milli eğitim müdürleri ve okul müdürlerinin talep ve önerilerini alarak, fikir alışverişinde bulunan Yazıcı, emek ve gayretlerinden dolayı toplantıya katılan yöneticilere teşekkür etti.

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