Bir tebessüm unutturdu

Çocuklarla bir araya gelip dondurma ikramında bulunan Kaymakam Açıkgöz, “İlçemizdeki 29 camiyi ziyaretimiz esnasında kat ettiğimiz 310 kilometre mesafenin yorgunluğunu, çocuklarımızın tebessümleri, bir anda unutturdu” dedi. Ziyarette Açıkgöz’e Belediye Başkanı Mustafa İleri ve İlçe Müftüsü Yasin Baykal eşlik etti. Yaz Kur’an Kurslarının sonuna kadar her hafta tüm camileri, tekrar tekrar ziyaret edeceğini vurgulayan Açıkgöz: “Bu hafta ilçemizdeki Yaz Kur’an Kurslarımızın tamamını ziyaret ettik. Bu ziyaretler esnasında çocuklarımızla uzun sohbetler ettik. Köylerimiz, beldelerimiz ve ilçe merkezimizde bu ziyaretleri yaparken tam 310 km yolculuk yaptık. Elhamdülillah gördüğümüz manzara karşısında büyük mutluluk yaşıyoruz. Camilerimizin tümünde evlatlarımız hazırdı. Yoğun bir ilgi vardı. Yaklaşık 900 çocuğumuzun her birinin gözlerinin içi gülüyordu. Normalde 2-3 köyü aynı gün ziyaret edince yorulurken, 14 köy 12 mahalleye gitmemize rağmen çocuklarımızın tebessümlerini gördükçe yorgunluk nedir hissetmedik bile… Çocuklarımızın milli ve manevi değerlerle donanması için ne gerekirse yapacağız. Gece gündüz durmaksızın çaba harcayacağız. Erdemli bir neslin yetişmesi için tüm gücümüzle gayret edeceğiz. Her hafta dondurma ikramıyla, sohbetlerle ve etkinliklerle bir araya gelmeye devam edeceğiz.” dedi. »Haber Merkezi