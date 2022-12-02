Bir şüpheli tutuklandı

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden bir şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Polis ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde il dışından Yozgat’a uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Ekipler, iki şüpheliyi İl Merkezinde gözaltına aldı. Ekipler, şüphelilerin üzerinde yaptıkları aramada 257 adet sentetik ecza maddesi ele geçirdi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; zehir tacirleri ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi. »Haber Merkezi

