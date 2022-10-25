Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 8
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.977,51
ALTIN
986,45
DOLAR
18,57
STERLİN
21,15
EURO
18,46

Bir proje daha

Yürütücülüğünü Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Dr. Durgun Duran’ın yaptığı Ordu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Adem Türkmen ve Üniversite Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Çelebi’nin araştırmacı olarak yer aldığı ‘Kuantum Yang-Baxter Denklemlerinin Üniter Çözümlerinin Açık Kuantum Sistemleri Kapsamında İncelenmesi ve Kuantum Dinamiğin Tasviri’ başlıklı proje TÜBİTAK 3501 – Kariyer Geliştirme Programı kapsamında desteklenmeye layık görüldü.

25 Ekim 2022 Salı 02:23
Bir proje daha



TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı kapsamında projeleri kabul edilen akademisyenlerimizi ve proje ekibinde yer alan diğer öğretim üyelerini tebrik eden Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ, “Kariyer Geliştirme Programı’nın (3501) amacı; kariyerlerine yeni başlayan doktoralı bilim insanlarının çalışmalarını proje desteği vererek teşvik etmek. Üniversitemiz akademisyenlerinin bilimin ülke kalkınmasındaki rolünün artırılması amacına yönelik bir program olan TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programına sundukları projelerinin kabulünden dolayı kendilerini tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı. 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
BiR PROJE DAHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gerçeği aratmayan sınav
Gerçeği aratmayan sınav
Sınav öncesi hazırlık
Sınav öncesi hazırlık
ilkokula ziyaret
ilkokula ziyaret
Aile birliği toplantısı
Aile birliği toplantısı
Hürkuş ve Gökbey
Hürkuş ve Gökbey
Hasat başladı
Hasat başladı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim