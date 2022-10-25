Bir proje daha





TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı kapsamında projeleri kabul edilen akademisyenlerimizi ve proje ekibinde yer alan diğer öğretim üyelerini tebrik eden Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ, “Kariyer Geliştirme Programı’nın (3501) amacı; kariyerlerine yeni başlayan doktoralı bilim insanlarının çalışmalarını proje desteği vererek teşvik etmek. Üniversitemiz akademisyenlerinin bilimin ülke kalkınmasındaki rolünün artırılması amacına yönelik bir program olan TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programına sundukları projelerinin kabulünden dolayı kendilerini tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

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