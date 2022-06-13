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Bir kişi tutuklandı

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü zehir satıcılarına göz açtırmıyor.

13 Haziran 2022 Pazartesi 00:40
Bir kişi tutuklandı

Üst üste Yaptığı operasyonlar neticesinde hem zehir tacirlerine hem de zehir kullanıcılarına büyük darbeler vuran Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü, bu hafta içerisinde il genelinde toplam 6 operasyon gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre, Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 6 operasyon sonucunda 8 şahsa uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak, 1 şahsa ise uyuşturucu ticareti yapmak suçu kapsamında toplam 9 şahsa işlem yapıldığı 1 şahısın ise tutuklandığı öğrenildi. Yapılan operasyonlar neticesinde 4.21 gram Metamfetamin maddesi, 208 adet Sentetik Ecza hap maddesi, 11. 86 gram Esrar maddesi, 0.79 gram Skunk maddesi, 1 adet beratta marka silah 2 adet şarjör 6 adet fişek, 1 adet Hassas terazi, Zehir madde kullanmak için payp aparatı ele geçirildiği kaydedildi. »Haber Merkezi

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Bir Kişi Tutuklandı
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