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“Bir iyilik yap”

Bir İyilik Yap Derneği tarafından Çekerek Beyyurdu Şehit Ferhat Değerli İmam Hatip Ortaokulu ziyaret edilerek Değerler Eğitimi üzerine sunum yapıldı.

09 Aralık 2022 Cuma 02:11
“Bir iyilik yap”

Bir İyilik Yap Derneği tarafından ilçe Beyyurdu Şehit Ferhat Değerli İmam Hatip Ortaokulu ziyaret edildi. Ziyaret esnasında 7 ve 8’inci sınıf öğrencilerine Değerler Eğitimi üzerine sunum gerçekleştirildi. Okul öğrencilerine çeşitli spor malzemeleri ve kütüphanede kullanmaları için kitaplar hediye edildi. Ardından Bir İyilik Yap Derneği Genel Başkanı ve üyeleri İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan'ı makamında ziyaret etti. Müdür Akkan, ilgilerinden dolayı Bir İyilik Yap Derneğine teşekkür etti. 
»Haber Merkezi

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Bir Iyilik Yap
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