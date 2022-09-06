Bir ilk daha

Göz Hastalıkları Hekimi Operatör Dr. Mehmet İçöz tarafından doğuştan sol gözde şaşılığı olan hasta, başarılı geçen ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.

Operasyon sonrası konuşan Operatör Dr. Mehmet İçöz, ''48 yaşında erkek hastamızın doğuştan sol gözünde dışa kayma ve göz tembelliği mevcuttu. Bizlere başvuru sebebi rutin göz muayenesiydi. Hastamıza şaşılık cerrahisi önerdim ve çok istekli bir şekilde kabul etti. Hastalarımızın böyle istekli olması bizleri daha da istekli hale getiriyor doğal olarak. Fotoğraflarda da görüldüğü üzere sol gözün sağ göz gibi ortada olması gerekirken sol göz epey dışarı bakmakta, sağ göz aynı hizada yukarıya çıkarken, sol göz aynı hizada çıkmayıp dışa doğru yukarıya çıkmaktaydı. Hastamız bulgularıyla "V patern" tanısı ile ameliyat planımızı yaptık. Başarılı geçen cerrahi operasyon sonrası hastamızın sağlığına kavuşmuş olması bizler için en büyük mutluluk kaynağıdır. Her iki göz normalde birbiriyle paralel ve uyumlu olarak çalışmaktadır. Farklı nedenlere bağlı bu paralellik ve uyumun bozulması şaşılık (strabismus) olarak adlandırılır. Bu hastalarda gözlerden biri düz bakarken diğeri içe, dışa, yukarıya veya aşağıya bakabilir. Genellikle çocuklarda görülse de ileri yaşlarda da ortaya çıkabilir. Çocuklarda şaşılık belirtileri olarak güneşli havada başını veya yüzünü sürekli aynı pozisyonda tutmak, diplopi yani çift görme, üç boyutlu görüntünün kaybolması veya azalması, baş ağrısı, bulanık görme gibi belirtiler olabilir. Erişkinlerde ise kozmetik bir sorun teşkil etmekle birlikte eğer çocuk yaşta göz tembelliği tedavisi yapılmazsa kalıcı görme kaybı ile sonuçlanabilir. Bu nedenle çocuk ve bebeklerin rutin göz muayenesi aksatmamakla birlikte, erişkin yaştaki şaşılığın da bir kader olmadığı tedavisinin mümkün olduğu bilinmelidir ''dedi.

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan ise, “Hastamıza acil şifalar diler, Operatör Dr. Mehmet İçöz ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

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