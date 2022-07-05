Bir hizmet daha!

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan ve İdari Ekibinin katılımlarıyla ünitenin açılışı gerçekleştirildi. Açılış sonrası Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan, “Uzun bir süredir ünitemizin açılışı için gayret ve çaba gösterdik. Bugünleri görmek yıllardır Yozgat’a hizmet veren bir hekim olarak beni çok mutlu etti. Sağlık alanında hiçbir hastamızın mağduriyet yaşamaması öncelikli hedefimizdir. Yozgat Şehir Hastanesi olarak bizler, hasta olan bir vatandaşımızı başka bir merkeze ve ile göndermeden bütün tıbbi tedavilerini Yozgat’ta yapmayı istiyoruz. Böylelikle dışarıya olan bağımlılığımızı en aza indirmeyi hatta bitirmeyi arzu etmekteyiz. Ünitemizin amacı hastalarımızın sağlığını korumak, var olan hastalıklarını son teknoloji cihazlarımızla ve ekibimizle dünya standartlarında etkin, güvenilir ve kaliteli bir hizmet ile tedavi etmek olacaktır. Yeni açılan Kalp Damar Cerrahisi Ünitemizde son sistemlerle donatılmış modern 5 tane yoğun bakım yatağı ve bir tane özel odamız bulunmaktadır. Her türlü ameliyatı yapmaya ve sonrasında takip etmeye yetecek teknik donanımımız, cihazlarımız ve ekimiz var. Bundan sonra hep beraber Yozgat’a hizmet vermeye devam edeceğiz. Ünitemizi şehrimize kazandırılmasında emeği geçen ve katkıda bulunan herkese teşekkür ederim.’’ dedi. »Haber Merkezi