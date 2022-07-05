Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 10
açık
Video Haber Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam Mutlu Günlerimiz
BİST
2.405,98
ALTIN
977,53
DOLAR
16,81
STERLİN
20,40
EURO
17,56

Bir hizmet daha!

Yozgat Şehir Hastanesinde, “Kardiyovasküler Cerrahi (KVC) Yoğun Bakım Ünitesi” hizmete açıldı. Hastanenin açılışından bugüne kadar, hastalara hizmet verebilmesi için uzun çaba ve uğraşların verildiği Kardiyovasküler Cerrahi (KVC) Yoğun Bakım Ünitesi açıldı.

05 Temmuz 2022 Salı 02:11
Bir hizmet daha!

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan ve İdari Ekibinin katılımlarıyla ünitenin açılışı gerçekleştirildi. Açılış sonrası Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan, “Uzun bir süredir ünitemizin açılışı için gayret ve çaba gösterdik. Bugünleri görmek yıllardır Yozgat’a hizmet veren bir hekim olarak beni çok mutlu etti. Sağlık alanında hiçbir hastamızın mağduriyet yaşamaması öncelikli hedefimizdir. Yozgat Şehir Hastanesi olarak bizler, hasta olan bir vatandaşımızı başka bir merkeze ve ile göndermeden bütün tıbbi tedavilerini Yozgat’ta yapmayı istiyoruz. Böylelikle dışarıya olan bağımlılığımızı en aza indirmeyi hatta bitirmeyi arzu etmekteyiz. Ünitemizin amacı hastalarımızın sağlığını korumak, var olan hastalıklarını son teknoloji cihazlarımızla ve ekibimizle dünya standartlarında etkin, güvenilir ve kaliteli bir hizmet ile tedavi etmek olacaktır. Yeni açılan Kalp Damar Cerrahisi Ünitemizde son sistemlerle donatılmış modern 5 tane yoğun bakım yatağı ve bir tane özel odamız bulunmaktadır. Her türlü ameliyatı yapmaya ve sonrasında takip etmeye yetecek teknik donanımımız, cihazlarımız ve ekimiz var. Bundan sonra hep beraber Yozgat’a hizmet vermeye devam edeceğiz. Ünitemizi şehrimize kazandırılmasında emeği geçen ve katkıda bulunan herkese teşekkür ederim.’’ dedi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Bir Hizmet Daha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yaşayan kültüre destek
Yaşayan kültüre destek
Belediyeden destek
Belediyeden destek
Mesai sürüyor
Mesai sürüyor
Astsubay kurtarılamadı
Astsubay kurtarılamadı
Sorunu yerinde inceledi
Sorunu yerinde inceledi
incelemelerde bulundu
incelemelerde bulundu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim