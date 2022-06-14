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‘Bir Hayat Tanıyorum’

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde, Bilim Sanat Merkezi tarafından uygulanan Söyleşi Projesi kapsamında Bilim Sanat Merkezi Konferans Salonunda ‘Bir Kitap Okuyorum, Bir Hayat Tanıyorum, Kendimi Keşfediyorum’ söyleşisi düzenlendi.

14 Haziran 2022 Salı 00:21
‘Bir Hayat Tanıyorum’

Boğazlıyan Kaymakamlığı 2022 Yılı Eğitim Projelerine Destek Programı kapsamında yapılan söyleşi programına Kaymakam Recep Aydın, Belediye Başkanı Gökhan Coşar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, veliler ve öğrenciler katıldı. Projenin asıl içeriğinin öğrencilerin potansiyellerini gerçekleştirmelerine rol model olacak bir yazarla tanışmalarını sağlamak ve okuma motivasyonlarını artırmak olduğunu belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, projeye toplam da 4 okuldan 115 öğrencinin katıldığını söyledi. Program kapsamında ‘Ben En Çok Babamın Siyah Saçlarını Özledim’ adlı kitabın yazarı Gökmen Güneş öğrencilerle bir araya gelerek söyleşi gerçekleştirdi. Daha önce birçok söyleşiye katıldığını ancak bu programdaki atmosferin güzelliğinin kendisini çok etkilediğini ifade eden Eğitimci yazar Gökmen Güneş, ikinci kitabının hazırlıklarını yaptığının müjdesini verdi. 
Haber Merkezi
 

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Bir Hayat Tanıyorum
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