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“Bir fırçada biz attık”

Kadışehri ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, Ahmet Yesevi İlkokulunda yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

02 Aralık 2022 Cuma 02:43
“Bir fırçada biz attık”

Geçen sene yapılan yatırımların yanı sıra bu sene de bir çok yatırım yapıldığını belirten Aksoy, çalışmalar hakkında okul idarecilerinden bilgi aldı.
DUVAR BOYADILAR
Hayırseverlerin desteği ile okula birçok yatırımın yapıldığını dile getiren Aksoy, öğretmenlerle ile birlikte dışa cephe boya çalışması yaptı. 
‘Güzel bir gelecek için bir fırça da biz attık’ diyen Aksoy, “Ahmet Yesevi İlkokulumuzda öğrenim gören sevgili yavrularımıza daha sıcak ve renkli öğrenme ortamları oluşturmak amacıyla geçen yıllarda önemli oranda yatırımlar yapılarak ve okulumuzda anlamlı değişiklikler meydana gelmişti. Bu yıl da okulumuzun eksikliklerinin tamamlanmasına yönelik önemli çalışmalar yine devam etmektedir. Hayırseverimizin desteği ile devam eden dış cephe yalıtımı ve boyama işlemlerine öğretmenlerimizle birlikte katıldık. Öğrencilerimizin seviyelerine uygun olarak öğretmenlerimiz tarafından belirlenen renkler okulumuzun çehresine anlamlı fark kattı. Emek veren herkese yürekten teşekkür ediyor, sevgili öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olsun diyorum.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi
 

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Bir Fırçada Biz Attık
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