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Bir dönem tamamlandı

Yozgat'ta 2021-2022 yılı eğitim-öğretim dönemini tamamlayan 74 bin 988 öğrenci, karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Yozgat’ta 2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin tamamlanmasıyla 74 bin 988 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

18 Haziran 2022 Cumartesi 02:11
Bir dönem tamamlandı

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesi Hisarbey Köyü İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine Yozgat Valisi Ziya Polat, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı katıldı. 74 bin 988 öğrencinin yanı sıra 833 yönetici, 5 Bin 529 öğretmen ve bin 718 personel olmak üzere toplam 8 Bin 80 kişi de eğitim-öğretimin sona ermesiyle yaz tatiline girdi. Vali Ziya Polat, güzel umutlu bir günde çocukların yanında mutlu olduklarını söyledi İl genelinde 75 bine yakın çocuğun karne alacağı bir gün olduğunu dile getiren Vali Polat, ‘’8 binin üzerinde arkadaşımız ile birlikte eğitim öğretim yılımız sıkıntı yaşamadan bugün sona eriyor. Tüm çocuklarımıza iyi tatiller diliyorum. Emek veren çocuklarımıza dokunan kalbine, aklına, merhametine, vicdanına dokunan eğitim çalışanlarına, öğretmen arkadaşlarımıza, hizmetli arkadaşlarımıza tüm ekibimize teşekkür ediyorum’’ dedi. 
Şehit Abdullah Bozkurt İlkokulu öğrencilerinden Eda Erkaya, “Bugün karne aldığım için çok mutluyum. 3. Sınıfa geçtim. Yaz tatilinde oyun oynayacağım, kitap okuyup tatile gideceğim” şeklinde konuştu.
Buğlem Nisa Demirtaş ise “2. sınıfı bitirdim bugün karne aldım, 3. sınıfa geçtim ve çok mutluyum. Yazı kitap okuyarak arkadaşlarımla oyun oynayarak geçireceğim.” şeklinde konuştu. »İHA »Haber Merkezi

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Bir Dönem Tamamlandı
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