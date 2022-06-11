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Bir dizi ziyaret

AK Parti Konya Milletvekili, Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı ve Genel Merkez Engelliler Koordinasyon Merkezi Başkanı Profesör Dr. Hacı Ahmet Özdemir, sosyal politikalar çalışmaları kapsamında Yozgat’ta bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

11 Haziran 2022 Cumartesi 00:27
Bir dizi ziyaret

Ziyaretinde Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir’e AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, İl Kadın Kolları Başkanı Erva Kevser Yurtlu, İl Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Taşdemir ve partililer eşlik etti. Çamlık Kafeterya da Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ile kahvaltı programında bir araya gelen Milletvekili Özdemir, Yozgat’ta yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı. AK Parti İl Başkanlığı Binasında Sosyal Politikalar Birim Başkanları ile toplantı gerçekleştiren Özdemir, daha sonra Yozgat Engelliler Derneğini ziyaret etti. Burada engelli vatandaşın istek ve sorunlarını dinleyen Özdemir, “Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) yapıyoruz. Eğitimli engelliler yani memur olabilecek engellilerimiz, lise, ön lisans ve lisans çıkışlı olmaları, ilkokul ve ortaokul mezunu oluşlarına göre bu sınava giriyorlar. Aldıkları puanlar çerçevesinde memuriyet ve işçi atamaları gerçekleştiriliyor. Onun dışında herhangi bir diploması olmayan engellilerimiz içinde biz kura sistemini getirdik. Kura sistemi ile alım yapıyoruz” dedi.
Yozgat Engelliler Derneğinin yerini dar bulan Özdemir, “Engelliler Derneğimizin yeri dar buldum. Belediye Başkanımızla bu hususta özellikle konuşacağım. Size daha geniş bir yer hatta kendi derneğinizin içinde spor imkânı da olabilecek bir alanın sağlanması için gayret edelim” açıklamasında bulundu. 
Sema Nur Koçaker

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Bir Dizi Ziyaret
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