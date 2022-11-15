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Bir dizi ziyaret

15 Kasım 2022 Salı 02:11
Bir dizi ziyaret

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, hafta sonu Yozgat’ta bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. 
Başer ziyaretleri kapsamında AR-GE Eğitim Başkanlığı Teşkilat Akademisi tarafından düzenlenen ‘Türkiye Yüzyılı Eğitim Programı’na katıldı.
Beşer, “Eğitim programımıza katılan kıymetli dava arkadaşlarımızı, teşkilat mensuplarımızı saygı ve muhabbetle selamlıyorum. 20 yıllık kutlu yürüyüşümüzde başardık yine başaracağız.
İlk günkü aşk ve memleket sevdasıyla.” dedi.
NAZLI’YA ZİYARET
Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı’yı ziyaret eden Başer,  İl Genel Meclisi üyeleri ile bir araya geldi.
Ziyarette Yozgat’a yapılacak yatırımlar hususunda istişarelerde bulunduklarını dile getiren Başer, “Yozgat’ımıza değer katmak, yatırım kazandırmak için hizmet eden İl Genel Meclisi Başkanımıza ve kıymetli İl Genel Meclisi üyelerimize görevlerinde başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı. 
ÇALIŞMALARI İNCELEDİ
Başer, Yozgat İl Özel İdaresi tarafından 2022 yılı yatırım programına alınan yol yapım çalışmalarında incelemede bulundu.
Çalışmaların hayırlı olmasını dileyen Başer, “Yozgat İl Özel İdaresi tarafından 2022 yılı yatırım programına aldığımız Recepli-Bozlar-Yazıpınar köyleri grup yolunu sıcak asfalt yol yaparak tamamladık. Yolumuzda incelemelerde bulunduk. Grup yolumuzun Yozgat’ımıza ve köylerimize hayırlı olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu. »Haber Merkezi

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Bir Dizi Ziyaret
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