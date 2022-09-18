Bir dizi ziyaret

Namaz sonrası köy halkı ile bir araya gelen Vali Polat sorunlarını dinleyip taleplerini aldı. Daha sonra Sekili Şehit Osman Pekşen İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret eden Polat 8’inci sınıf öğrencilerinin dersine katılarak bir süre sohbet etti. Ardından öğretmenlerle toplantı yapan Polat öğretmenlerin sorun ve taleplerini dinledi. Öğretmenlerden öğrencilerin çok yönlü gelişimine katkı sunacak projelerin arttırılmasını istedi.

ŞEHİT AİLELERİNE ZİYARET

Polat, 1990 yılında Bartın'da şehit olan Jandarma Komando Onbaşı Osman Pekşen, 1994 yılında Diyarbakır'da şehit olan Piyade Komando Er Çelebi Doğan ve 2017 yılında şehit olan polis memuru Muammer Nacakoğlu'nun Yerköy ilçesine bağlı Sekili Köyü’nde ikamet eden ailelerini ziyaret etti.

HAYIR DUASINI ALDI

Polat, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda gazi olan Gazi Cengiz Kılıç'ı Sekili Köyü’ndeki hanesinde ziyaret etti. Polat, gazi ve 95 yaşındaki annesi Latife hanımı ile bir süre sohbet ederek hayır duasını aldı.

»Haber Merkezi

