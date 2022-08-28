Bir dizi ziyaret

Ziyaretlerinde Milletvekili Başer’e AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Gökhan ve partililer eşlik etti.

Yakın zamanda açılışı yapılan Ziraat Katılım Yozgat Şubesi'ne hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Başer, “Şube Müdürümüz Murat Tulpar ve personeline başarılar temenni ediyor, şubemizin Yozgat’ımıza hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

MÜSİAD Yozgat İl Başkanlığını ziyaret eden Başer ve beraberindekiler, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başer, “İl Başkanlığına yeni seçilen Barış Açıkgöz ve yönetimini tebrik ettik ettik. Çalışmalarında başarılar diledik.” Açıklamasında bulundu.

TAZİYEDE BULUNDU

Ziyaretleri kapsamında yakında zamanda çocuğunu kaybeden Mehmet Keven’e taziye ziyaretinde bulunan Başer, “Evladı rahmet-i Rahmana kavuşan Mehmet Keven ağabeye taziye ziyaretinde bulunduk. Merhuma Allah'tan rahmet; Keven ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun.” şeklinde konuştu.

Trafik kazasında yeğenini kaybeden Lokantacılar ve Kahveciler Odası Başkanı Eyüp Coşgun’a taziye ziyareti gerçekleştiren Başer, “Lokantacılar ve Kahveciler Odası Başkanı Eyüp Coşgun kardeşime ve ailesine taziye ziyaretinde bulunduk. Merhuma Allah'tan rahmet; başkanıma, ailesi ve tüm yakınlarına başsağlığı ve sabır. Mekânı cennet olsun.” dedi. »Haber Merkezi