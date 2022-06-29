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Bir dizi ziyaret

Deva Partisi Yozgat İl Başkanı İsmail Yılmaz, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Bulut ile bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

29 Haziran 2022 Çarşamba 02:11
Bir dizi ziyaret

Yozgat Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanlığına seçilen Harun Evcimen’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunan İl Başkanı Yılmaz, Başkan Evcimen ve yönetimine başarılar diledi. Evcimen, Deva Partisi Yozgat İl Başkanı İsmail Yılmaz ve Merkez İlçe Başkanı Mustafa Bulut ile yönetim kurulu üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
‘HAYIRLI OLSUN’
Yozgat Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği seçiminde tekrar güven sağlayarak seçilen Başkan Latif Altın’a, Merkez ilçe Başkanı ve il yönetimi ile birlikte hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Yılmaz, kendisine ve yönetimine başarılar dileklerinde bulundu. »Haber Merkezi
 

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