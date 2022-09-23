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Bir dalda üç mevsim

Sorgun ilçesine bağlı Araplı kasabasında elma ağacı, eylül ayında çiçek açtı.

23 Eylül 2022 Cuma 02:11
Bir dalda üç mevsim

Araplı kasabasının yakınlarında bir arazide bulunan ve yazın meyve veren elma ağacı, sonbahar mevsiminde yeniden filizlenip çiçek açtı. 
Daldaki çiçekleri fark eden Osman Özbek, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
Elma ağacının sonbahar mevsiminde çiçek açmasının şaşırtıcı olduğunu belirten Osman Özbek, “Arkadaşımla doğada gezerken güzel bir manzara ile karşılaştık. Bir dalda 3 mevsimin yaşandığına şahitlik olduk. Bir tarafta yeni filizlenmiş çiçekler, bir tarafta olgunlaşmayı bekleyen elmalar bir tarafta da olgunlaşmış elmaları gördük. Doğa harikası mı diyelim, doğal bozulma mı diyelim bilemedik. Sonbahar mevsimindeyiz aynı dalda 3 mevsimle karşılaştık, hayretler içerisinde kaldık.” dedi. »İHA
 

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Bir Dalda üç Mevsim
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