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Bir belge daha

Yozgat Şehir Hastanesi almış olduğu belgelere ‘Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri Belgesi’ alarak bir belge daha ekledi. 

31 Temmuz 2022 Pazar 02:11
Bir belge daha

Sağlık Bakanlığı tarafından çalışanların sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite yapmalarını teşvik ederek iş yerinde verimliliği ve üretkenliği artırmak, sağlığı destekleyen bir iş yeri ortamı oluşturmak üzere ‘Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri Programı’ hayata geçirildi.
Bu kapsamda Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirme sonucu Yozgat Şehir Hastanesi ‘Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri Belgesi’ almaya hak kazandı.
Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Parlak tarafından Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan makamında ziyaret edilerek belge taktim edildi. »Haber Merkezi
 

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Bir Belge Daha
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