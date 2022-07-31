Bir araya geldiler

Mahallelerde devam eden çalışmaların görüşüldüğü buluşmada muhtarlar ile fikir alış verişinde bulunuldu. Ziyaretlerinden dolayı muhtarlara teşekkür eden Başkan Köse, “Hemşehrilerimiz ve yerel yönetimlerimiz arasında köprü vazifesi gören mesai arkadaşlarımız değerli muhtarlarımızla belediyemizde bir araya geldik. Mahallelerimizde devam eden çalışmalarımız ve projelendirdiğimiz işlerimiz konusunda bilgi alışverişinde bulunduk. Kıymetli muhtarlarımıza nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi. »Haber Merkezi