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Bir araya geldiler

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan ‘Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum’ projesi kapsamında öğrenciler ile engelli vatandaşlar İl Müftülüğü koordinesinde Bilal Şahin Camii Külliyesinde bir araya geldi.

03 Aralık 2022 Cumartesi 02:11
Bir araya geldiler

Öğrencilerin milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerini benimsemesi, koruması ve geliştirmesi hedeflenen projede 3 Aralık Engelliler Farkındalık Günü münasebetiyle Fatma Temel Turhan Orta Okulu 5. ve 6. sınıf öğrencileri ile engelli vatandaşlar bir araya gelip sohbet etti. 
Engelliler Derneği İl Başkanı Hamide Taş Aslan'ın da katıldığı programda engelli vatandaşlar ile öğrenciler buluştu. Öğrencilerin özel ilgisi ile karşılıklı soru cevaplarla ilerleyen programda İl Müftümüz Ali Gülden engelli vatandaşlar ve öğrenciler ile ayrı ayrı sohbet edip ilgilenirken program ikram ve misafirlere hediyelerinin takdimi ile sonlandı. 
»Haber Merkezi
 

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