“Bir an önce çözülmeli!”

Ankara Şehir Hastanesinde LPG’li araçların otoparka girişinin yasaklanmasıyla ortaya çıkan sıkıntının hem hastaları, hem de personeli mağdur ettiğinin altını çizen Taşkın, yasak nedeniyle hastane önünün adeta kilitlendiğini, hastane idaresinin bunu öngörememesinin şaşkınlık yarattığını belirterek şunları ifade etti: “Ankara Şehir Hastanesinde bugün LPG’li araçların hastane otoparkına alınmasının yasaklanmasıyla ortaya çıkan kaos hem hastaları, hem de personeli mağdur etti. Hastane idaresi personellere mesaj atarak; ‘Kapalı otoparklara LPG’li araçların girmesinin yönetmelik gereği yasak olması nedeniyle, 17 Ekim 2022 tarihi itibari ile söz konusu araçların hastanemizin kapalı otoparklarına girişi kesinlikle mümkün olmayacaktır. Hastanemiz çalışanlarının mağduriyet yasamaması için bu hususa duyarlı davranmaları gerekmektedir’ diye uyardı! Hâlbuki LPG’li araçların kapalı otoparklara alınmasını yasaklayan bir yönetmelik ya da yasa yeni çıkmadı. Önceden de vardı ama aniden uygulanması ciddi problem yarattı! Yasağın uygulandığı gün personelleri uyaran mesajlar atıldı. Yapılan yanlış ne yazık ki hastaları da personelleri de mağdur etti! Ankara gibi büyük bir şehrin 6 milyonluk nüfusuna hitap eden, çevre illerden de yoğun olarak sevklerin yaşandığı büyük bir hastanede otopark sıkıntısı yaşanacağı önceden öngörülmeliydi. Öncelikle otopark sorunu çözülüp daha sonra söz konusu uygulamaya geçilmeliydi. Tedavi olmak için hastaneye gelen vatandaşlar uzun bir yürüyüşten sonra hastaneye ulaşabildi. Çoğu hasta randevusuna geç kaldı. Araçlarını park edebilecekleri bir yer bulamadılar ve uzun kuyrukların oluşmasına neden oldular. Ambulansların giriş çıkışlarında ciddi problemler oluştu. Yolun tıkanması ve geçişlerin engellenmesi de hastalara katmerli çile oldu! Bu uygulamadan derhal vazgeçilmeli ve önceliği otopark sorununun çözümüne verilmelidir. Hastaları ve personeli mağdur ederek yapılan uygulama, adına ne denirse densin hiçbir soruna çözüm olmaz. Hastaların ve personellerin mağdur edilmemesi için acilen otopark amacıyla kullanılabilecek alan tespit edilip hemen düzenlenmesi ve bu çileye son verilmesi gerekiyor.” »Haber Merkezi

