Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 9
kapalı
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.841,56
ALTIN
986,91
DOLAR
18,58
STERLİN
21,11
EURO
18,35

“Bir an önce çözülmeli!”

​​​​​​​Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, hastanelerde yaşanan otopark sıkıntısına dikkat çekerek, bu sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini söyledi.

19 Ekim 2022 Çarşamba 02:11
“Bir an önce çözülmeli!”

Ankara Şehir Hastanesinde LPG’li araçların otoparka girişinin yasaklanmasıyla ortaya çıkan sıkıntının hem hastaları, hem de personeli mağdur ettiğinin altını çizen Taşkın, yasak nedeniyle hastane önünün adeta kilitlendiğini, hastane idaresinin bunu öngörememesinin şaşkınlık yarattığını belirterek şunları ifade etti: “Ankara Şehir Hastanesinde bugün LPG’li araçların hastane otoparkına alınmasının yasaklanmasıyla ortaya çıkan kaos hem hastaları, hem de personeli mağdur etti. Hastane idaresi personellere mesaj atarak; ‘Kapalı otoparklara LPG’li araçların girmesinin yönetmelik gereği yasak olması nedeniyle, 17 Ekim 2022 tarihi itibari ile söz konusu araçların hastanemizin kapalı otoparklarına girişi kesinlikle mümkün olmayacaktır. Hastanemiz çalışanlarının mağduriyet yasamaması için bu hususa duyarlı davranmaları gerekmektedir’ diye uyardı! Hâlbuki LPG’li araçların kapalı otoparklara alınmasını yasaklayan bir yönetmelik ya da yasa yeni çıkmadı. Önceden de vardı ama aniden uygulanması ciddi problem yarattı! Yasağın uygulandığı gün personelleri uyaran mesajlar atıldı. Yapılan yanlış ne yazık ki hastaları da personelleri de mağdur etti! Ankara gibi büyük bir şehrin 6 milyonluk nüfusuna hitap eden, çevre illerden de yoğun olarak sevklerin yaşandığı büyük bir hastanede otopark sıkıntısı yaşanacağı önceden öngörülmeliydi. Öncelikle otopark sorunu çözülüp daha sonra söz konusu uygulamaya geçilmeliydi. Tedavi olmak için hastaneye gelen vatandaşlar uzun bir yürüyüşten sonra hastaneye ulaşabildi. Çoğu hasta randevusuna geç kaldı. Araçlarını park edebilecekleri bir yer bulamadılar ve uzun kuyrukların oluşmasına neden oldular. Ambulansların giriş çıkışlarında ciddi problemler oluştu. Yolun tıkanması ve geçişlerin engellenmesi de hastalara katmerli çile oldu! Bu uygulamadan derhal vazgeçilmeli ve önceliği otopark sorununun çözümüne verilmelidir. Hastaları ve personeli mağdur ederek yapılan uygulama, adına ne denirse densin hiçbir soruna çözüm olmaz. Hastaların ve personellerin mağdur edilmemesi için acilen otopark amacıyla kullanılabilecek alan tespit edilip hemen düzenlenmesi ve bu çileye son verilmesi gerekiyor.” »Haber Merkezi
 

Anahtar Kelimeler:
Bir An önce çözülmeli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ünlü yönetmen Yozgat’ta
Ünlü yönetmen Yozgat’ta
Renkler göz kamaştırıyor
Renkler göz kamaştırıyor
Çalışmalar devam ediyor
Çalışmalar devam ediyor
Başkanlar Yozgat’ta
Başkanlar Yozgat’ta
Ziyarette ara yok
Ziyarette ara yok
Kalıntılar gün yüzüne çıkıyor
Kalıntılar gün yüzüne çıkıyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim