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Saraykent ilçesinde Yaz Kur’an Kurslarına kayıt olan ve düzenli olarak kursa devam eden öğrenci sayısı bine ulaştı.

23 Temmuz 2022 Cumartesi 02:11
Bine ulaştı

Kurs ziyaretlerini aralıksız sürdüren Kaymakam Ali Açıkgöz Merkez Yeni Camii’deki öğrencilerle bir araya geldi. Yaz Kur’an Kurslarının devam ettiği 10 hafta boyunca bütün kursları tek tek ziyaret etmeye devam edeceğini ifade eden Kaymakam Açıkgöz, “Her hafta bin genç kardeşimizle bir araya geliyoruz. Çabalarımız elhamdülillah sonuç verdi. Kurslarımıza devamlılık oranı yüzde 95’in üzerinde. Kayıt sayısının çok önemli olduğunu ancak bunu devamlılıkla taçlandırmamız gerektiğini vurgulamıştık. Bugün her iki hususta da hedefimize ulaştık. Şükürler olsun yavrularımız, büyük bir aşkla kurslarımıza geliyorlar. İnşallah milli ve manevi değerlerle donanmış bir gençlik hedefimiz yolunda, bu yavrularımız birer önder olacaklar.” dedi. »Haber Merkezi 
 

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