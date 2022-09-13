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Bin 588 vatandaşa eğitim

Saraykent ilçesinde bir haftada bin 588 vatandaşa ‘Afet Farkındalık Eğitimi’ verildi.

13 Eylül 2022 Salı 02:11
Bin 588 vatandaşa eğitim

Afet eğitimlerinin önemine vurgu yapan Kaymakam Ali Açıkgöz, İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ulaşabildiği her noktayı, eğitim noktasına çevirdiklerini söyledi. İlçe Müftülüğünün ise camilere kurdukları taşınabilir perde ve projeksiyonlar ile camileri birer eğitim merkezi haline getirdiklerini beliren Açıkgöz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından velilere ayrıntılı afet eğitimleri verildiğine dikkat çekti. 
Bir haftada bin 588 kişiye ulaştıklarının altını çizen Açıkgöz, konuyla ilgili yaptığı açıklama şu ifadelere yer verdi: "İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığımız, vatandaşımıza ulaşabildiği her noktayı, bir eğitim noktasına çevirdi. Saraykent İlçe Müftülüğümüz, camilerimize kurdukları taşınabilir perde ve projeksiyonlar ile camilerimizi adeta birer eğitim merkezi haline getirdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, velilerimize ayrıntılı afet eğitimleri verdi ve bu emeklerin karşılığı olarak sadece bir haftada bin 588 kişiye ulaştık. İnşallah eğitim programlarımıza her bir vatandaşımıza tek tek ulaşana kadar devam edeceğiz." »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Bin 588 Vatandaşa Eğitim
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