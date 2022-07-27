Bin 578 öğrenci eğitim görüyor

Açılan kurslarda 90 öğretmen bin 578 öğrenciye eğitim veriyor. Yozgat Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüren okulları ziyaret etti. İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı yaz okulları kapsamında Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezimizde açılan kursları ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti. Zamanın etkili ve verimli bir şekilde değerlendirilmesinin önemine vurgu yapan İl Müdürü Yazıcı, kurslarda görev alan okul yöneticilerine, öğretmenlere ve katılan öğrencilere teşekkür etti. »Haber Merkezi