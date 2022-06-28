BiLSEM’e ziyaret

Kurum Müdürü Şerafettin Uçar’ı ziyaret eden CHP ilçe heyeti, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini hediye ederek başarılarının devamını diledi. Boğazlıyan BİLSEM’in 2019 yılında faaliyete geçtiğini belirten Kurum Müdürü Uçar, “Öncesinde sadece il merkezinde olan Bilsem Sorgun ve Boğazlıyan ile beraber il genelinde hizmet veren üç kurumdan birisidir. Kurumumuzda genel yetenek, resim ve müzik alanlarında hizmet vermektedirler. İlkokul 1, 2 ve 3’üncü sınıfların girdikleri özel sınav (Sarıkaya Rehberlik Araştırma Merkezi) sonucu üstün başarılı çocukların tespiti yapılmaktadır. Seçilen öğrenciler lise sonuna kadar kurumca desteklenmektedir. İlçemizde faaliyet gösteren Bilim Sanat Merkezi çevre dört ilçe ile toplamda beş ilçeden şimdilik 30 öğrenciye hizmet verilmektedir” dedi. Uçar, CHP Boğazlıyan İlçe Başkanlığı üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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