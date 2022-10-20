Bilinmeyenler anlatıldı

Cumhuriyet Meydanı'na konuşlanan tanıtım tırındaki TOKİ uzmanları, proje hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Tırı ziyaret edenler, sanal gerçeklik gözlükleri sayesinde, daha önce yapımı tamamlanan TOKİ projelerindeki daireleri gezme imkânı buldu.

Tanıtım tırında görevli proje koordinatörü Hüseyin Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan sosyal konut projesine yoğun başvuru olduğunu söyledi.

Projenin bilgilerine ulaşamayan vatandaşlar için hazırlanan tırın ilk etapta 17 ilde tanıtım yapmak için yola çıktığını anlatan Çelik, "Dün Kırşehir'deydik, bugün Yozgat'tayız. Vatandaşlarımıza 250 bin konut projesi kapsamında gerekli bilgilendirmeyi, her türlü yardımı yapmaya hazırız." dedi.

Çelik, Yozgat'ta "İlk Evim İlk İş Yerim" projesine şu ana kadar 20 bin 560 başvuru yapıldığını ifade ederek, "Öncelikle Cumhurbaşkanımızın 81 ilde 250 bin konut projesini açıkladığı andan itibaren yoğun bir başvuruyla karşı karşıyayız. Bu kapsamda hem internet üzerinden hem sosyal medya üzerinden bilgiye ulaşamayan vatandaşlarımız için bir proje geliştirdik. Biz bu projeyi 81 ilde planladık ama ilk etapta 17 ilde faaliyete geçireceğiz. Bir tır hazırlayarak bilgiye ulaşamayan vatandaşlarımızın ayağına geldik. Onlara bilgi arz etmeyi amaçladık. Bugün de 3’üncü il olarak Yozgatlı vatandaşlarımıza hizmet vermeye geldik. 250 bin konut projesi kapsamında gerekli bilgilendirmeyi şuanda arkadaşlarımız ve ben her türlü yardımı yapmaya hazırız.” ifadelerini kullandı.

“7 BİN ARSA PLANLADIK”

Yozgat’ta bin 892 konut projelendiğini belirten Çelik, “TOKİ Projesi İdaresi Başkanlığı olarak bin 892 konut projemiz bulunmakta. Ayrıca 7 bin adet de arsa satışımız mevcut. Yozgatlı vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Bu arsalarımız için şartlarımız, ikametgah, 16 bin gelir, arsalarımız 350 metrekare ile 500 metrekare arasında değişiyor. Brüt en fazla 150 metrekare inşaat alanımız var. Yine arsalarımız 10 eşit taksitte birisi peşin kalanı 9 yılda faizsiz artışsız bir şekilde vatandaşlarımıza arsalarımızı da sunuyoruz. Arsalarımızla ilgili de zaman zaman vatandaşlarımız nerede yapılacak Yozgat’ın neresinde olacak diye sorular soruyorlar. Onları internet üzerinde kısa sürede hangi vatandaşımız arsayı nerede alacaksa biz onları internette paylaşacağız ama öncelikle biz tabi arsa ve konutta bir kura çekeceğiz. Yoğun ilgi olma sebebi ile hem ilk evim de hem de ilk arsam projesinde kura çekeceğiz. Başvurular e-devlet üzerinden 28 Ekim tarihinde banka şubeleri kanalında ise 31 Ekim tarihine kadar devam ediyor. Arsa başvuruları 07 Kasım tarihinde bitiyor.” şeklinde konuştu.

“ŞUANDA İŞ YERİ YOK”

Birçok vatandaşın bilgiye erişimde biraz sıkıntıları olduğuna değinen Çelik, “Bizlerde vatandaşlarımız içim 3’ünci il olarak Yozgatlı vatandaşlarımızın ayağına geldik. İş yeri yok şuanda ama plan aşamasında. İnşallah önümüzdeki süreçte de iş yeri konusunda da bir çalışmamız var. Hem arsaya hem konuta başvuruda bulunabilir bazı vatandaşlarımız. Fakat kurada hangisi çıkarsa onu alacak. Evi varsa alamayacak ama kurada ne çıkarsa onu alacak” dedi.

Vatandaşlardan Selma Şahin de "TOKİ'nin yaptığı evleri sanal ortamda izledim. Çok beğendim, ben de başvuru yaptım. İnşallah çıkarsa güzel bir evim olacak." ifadelerini kullandı. »AA/Rabia Şahin