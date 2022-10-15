Bilimle tanışıyorlar

Düzenlenen program kapsamında il genelindeki öğretmen ve öğrenciler tarafından Bilim Merkezi ziyaret ediliyor.

Bilim merkezinde öğrencilerin bilim ile tanıştığını ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, “Öğrencilerin fen bilimleri dersini anlamlı ve kalıcı bir şekilde öğrenebilmeleri için gerekli olan informal öğrenme ortamlarından biri olan bilim merkezi, bilimi, teknolojiyi ve eğitimi aynı anda içinde barındıran kurumlardan biridir. Bilim merkezi, öğrenciler başta olmak üzere tüm vatandaşları, bilimle buluşturmayı, bilim ve teknolojiyi anlaşılır ve ulaşılır kılmayı hedefliyor, deneysel ve uygulamalı etkinliklerle bireyleri denemeye ve keşfetmeye teşvik ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay tarafından 16 Temmuz'da hizmete açılan Bilim Merkezimizi bugüne kadar çoğunluğu öğrenci olmak üzere yaklaşık 6 bin kişi ziyaret etti. Bilim Merkezinde teknolojik cihazlara ulaşan öğrenciler, yaptıkları deneylerle bilgilerini pekiştirerek, Dünyaya en yakın olduğu dönemde Jüpiter ve Satürn'ü teleskopla keşfediyor. Aynı zamanda ders içeriğinde bulunan soyut konular burada somutlaştırılarak öğrenmeyi kolaylaştırıp kalıcı kılma konusunda da geleceğimizin teminatı öğrencilerimize fayda sağlıyor.

Bilim Merkezimizin açılmasında desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay ve tüm devlet ricalimize teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

»Haber Merkezi